ФИФА решила отстранить одну из сборных от ЧМ-2022

Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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В списке участников финальной части чемпионата мира в Катаре могут произойти изменения. Об этом сообщает TyC Sports.

Согласно информации источника, завтра, 10 июня, ФИФА намерена объявить от том, на мировом первенстве не сыграет сборная Эквадора. Отмечается, что вместо нее на турнир отправится Чили.

Ранее стало известно, что ФИФА открыл дело в отношении полузащитника эквадорской команды Байрона Кастильо по подозрению в использовании футболистом поддельных документов. В СМИ утверждалось, что футболист, во-первых, является колумбийцем, а, во-вторых, на самом деле старше 23-х лет, заявленных в его паспорте.