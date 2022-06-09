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1 час назад

Сборная Эквадора будет отстранена от участия на чемпионате мира-2022 – ее место займет Чили

Советский спорт

Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

ФИФА решила отстранить одну из сборных от ЧМ-2022
Фото: ReutersReuters

В списке участников финальной части чемпионата мира в Катаре могут произойти изменения. Об этом сообщает TyC Sports.

Согласно информации источника, завтра, 10 июня, ФИФА намерена объявить от том, на мировом первенстве не сыграет сборная Эквадора. Отмечается, что вместо нее на турнир отправится Чили.

Ранее стало известно, что ФИФА открыл дело в отношении полузащитника эквадорской команды Байрона Кастильо по подозрению в использовании футболистом поддельных документов. В СМИ утверждалось, что футболист, во-первых, является колумбийцем, а, во-вторых, на самом деле старше 23-х лет, заявленных в его паспорте.

Сборная Польши потерпела крупнейшее поражение за последние 12 лет

Напомним, что ЧМ-2022 состоится с 21 ноября по 18 декабря. Ранее Эквадор попал в группу А, где должен был сыграть с Катаром, Нидерландами и Сенегалом.

Футбол,
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