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48 минут назад

«Лион» объявил о возвращении Александра Ляказетта

Чемпионат.comиещё 6

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт продолжит карьеру в «Лионе». Контракт 31-летнего французского форварда с «ткачами» рассчитан на три сезона – до лета 2025 год, информирует клубная пресс-служба.

«Лион» объявил о возвращении знаменитого воспитанника
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Отмечается, что Ляказетт присоединился к «Лиону» на правах свободного агента по истечении контракта с «Арсеналом».

«Футбольный клуб «Лион» очень горд и счастлив объявить о возвращении в клуб своего воспитанника Александра Ляказетта. 31-летний футболист принял решение вернуться в «Лион», в котором он вырос и стал одним из величайших нападающих, несмотря на предложения многих крупных европейских клубов в последние недели.

Возвращение Александра Ляказетта было приоритетом для нас в течение нескольких месяцев и полностью соответствует новой стратегии, которую сейчас реализует руководство», — сообщается на сайте «Лиона».

Ляказетт стал футболистом лондонского «Арсенала» в 2017 году, перейдя из «Лиона». В 206 матчах за английскую команду французский нападающий забил 71 гол и отдал 36 результативных передач. С 2013 по 2017 год Ляказетт вызывался в национальную команду Франции.

Футбол,Александр Ляказетт,
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