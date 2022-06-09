«Лион» объявил о возвращении знаменитого воспитанника

«Футбольный клуб «Лион» очень горд и счастлив объявить о возвращении в клуб своего воспитанника Александра Ляказетта. 31-летний футболист принял решение вернуться в «Лион», в котором он вырос и стал одним из величайших нападающих, несмотря на предложения многих крупных европейских клубов в последние недели.