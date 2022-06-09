«Интер» предложил Дибале контракт на 4 года

По информации авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, миланский клуб готов подписать с 28-летним аргентинским футболистом четырёхлетнее соглашение с зарплатой в шесть миллионов евро в год без учёта различных бонусов. Сам же Дибала мечтает получать в «Интере» не меньше восьми миллионов евро в год чистыми.