Экс-футболист рассказал о разрушении чемпионского состава «Спартака»

"Когда в тренерском штабе появился Рауля Рианчо, то что-то пошло не так. Он очень много брал на себя, чувствовал, как будто он главный, а не помощник. Это не нравилось ни игрокам, ни Каррере. Атмосфера тогда нарушилась".