Экс-футболист рассказал о разрушении чемпионского состава «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» и ныне полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев, в разговоре со Sport24 отвечая на вопрос о том почему «Спартак» сезона 2016/2017 начал рушиться заявил, что присутствие в тренерском штабе красно-белых Рауля Рианчо негативно влияло на команду.
"Когда в тренерском штабе появился Рауля Рианчо, то что-то пошло не так. Он очень много брал на себя, чувствовал, как будто он главный, а не помощник. Это не нравилось ни игрокам, ни Каррере. Атмосфера тогда нарушилась".
В сезоне в 2016/2017 московский «Спартак» выиграл РПЛ. После 30 туров у «красно-белых» было 69 очков. 22 раза они выиграли, 3 раза сыграли в ничью и 5 раз проиграли. В следующем сезона столичный клуб занял третье место в РПЛ пропустив впереди себя ЦСКА и «Локомотив».