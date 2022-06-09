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53 минуты назад

«Краснодар» решил сократить бюджет на следующий год

Спорт день за днемиещё 1

«Спорт Экспресс» сообщает, что футбольный клуб «Краснодар» собирается сократить бюджет на следующий год.

«Краснодар» сократит бюджет на следующий год
Фото:  ФК «Краснодар» ФК «Краснодар»

По информации источников «СЭ» бюджет на следующий год у краснодарского клуба ожидается в пределах от 4.5 до 5 миллиардов рублей. В 2022-м году бюджет клуба был равен 5.5 миллиардам рублей.

В сезоне 2021/2022 «Краснодар» занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ. После 30-и туров у «Быков» было в активе 50 очков. В прошлом розыгрыше у команды было 14 побед, 8 поражений и 8 ничейных матчей.

Лучшим бомбардиром команды стал Эдуард Сперцян. Он забил 8 голов в чемпионате России. Фанаты «Краснодара» также признали его лучшим игроком сезона своей команды.

Футбол,Эдуард Сперцян,
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