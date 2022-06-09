«ПСЖ», «Реал» и «Челси» поспорят форварда сборной Бразилии

Фланговый нападающий «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисон может продолжить свою карьеру в одном из топ-клубов Европы.

Фото: ФК «Эвертон» ФК «Эвертон»

Как сообщает The Sun, в приобретении 25-летнего футболиста заинтересованы «ПСЖ», «Реал» и «Челси». Также отмечается, что сам игрок уже выразил желание покинуть стан «ирисок» в летнее трансферное окно.

Напомним, что Ришарлисон защищает цвета «Эвертона» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за клуб 152 матча, забил 53 гола и отдал 14 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.