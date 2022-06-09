Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+22° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
40 минут назад

«ПСЖ», «Реал» и «Челси» поспорят за подписание форварда сборной Бразилии Ришарлисона

Советский спорт

Фланговый нападающий «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисон может продолжить свою карьеру в одном из топ-клубов Европы.

«ПСЖ», «Реал» и «Челси» поспорят форварда сборной Бразилии
Фото: ФК «Эвертон»ФК «Эвертон»

Как сообщает The Sun, в приобретении 25-летнего футболиста заинтересованы «ПСЖ», «Реал» и «Челси». Также отмечается, что сам игрок уже выразил желание покинуть стан «ирисок» в летнее трансферное окно.

Напомним, что Ришарлисон защищает цвета «Эвертона» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за клуб 152 матча, забил 53 гола и отдал 14 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

В составе сборной Бразилии нападающий отыграл 36 встреч (14 голов). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Футбол,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители