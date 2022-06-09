«Сочи» и «Нижний Новгород» интересуются одним и тем же полузащитником

«Сочи» и «Нижний Новгород» интересуются полузащитником «Твери» Кириллом Ушатовым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Фото: ФК "Тверь" ФК "Тверь"

У игрока также есть предложения от клубов Футбольной национальной лиги. Прошедший сезон 22-летний полузащитник провёл в «Твери», забив четыре мяча и сделав пять результативных передач. Ранее Ушатов выступал в составе клуба «Долгопрудный» в ПФЛ.