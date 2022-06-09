Лионель Месси снялся в сериале

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в съемках телесериала «Защитники». Об этом сообщает Marca.

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Форвард сыграл эпизодическую роль камео во втором сезоне. Продюсеры ленты планируют, что фрагмент ленты с участием 34-летнего форварда выйдет в свет в 2023-м году.

На этой неделе Месси оформил Пента-трик в ворота сборной Эстонии. Таким образом, аргентинец довел общее чисто голов за национальную команду до 86.

В списке лучших бомбардиров сборных футболист вышел на чистое четвертое место, обойдя нападающего Венгрии Ференца Пушкаша, в активе которого за всю карьеру набралось 84 забитых мяча за команду.