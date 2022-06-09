Рианчо ответил на обвинения в развале чемпионского "Спартака"

По его словам, реплика полузащитника, выступающего ныне в грозненском «Ахмате», не задела его самолюбие.

«Меня не волнуют слова Тимофеева. Ты можешь быть хорошим или плохим человеком или тренером, но важно оставаться хорошим человеком. Меня бы больше волновало, если бы такое сказал Зобнин», — приводит слова Рианчо «СЭ».

Напомним, что «Спартак» под руководством Массимо Карреры в сезоне-2016/17 выиграл золото чемпионата России, спустя год довольствовался бронзовыми наградами, после чего в команду пришел Рианчо. В сезоне-2018/19 команда заняла последнее место в группе Лиги Европы с австрийским «Рапидом», «Вильярреалом» и «Рейнджерс», а также стала пятой в Российской премьер-лиге (РПЛ).