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55 минут назад

Экс-тренер "Спартака" Рианчо ответил Тимофееву, обвинившему его в развале чемпионской команды

Газета.Ruиещё 1

Бывший тренер киевского «Динамо» и московского «Спартака» Рауль Рианчо ответил экс-игроку красно-белых Артему Тимофееву, обвинившему его в развале чемпионской команды.

Рианчо ответил на обвинения в развале чемпионского "Спартака"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, реплика полузащитника, выступающего ныне в грозненском «Ахмате», не задела его самолюбие.

«Меня не волнуют слова Тимофеева. Ты можешь быть хорошим или плохим человеком или тренером, но важно оставаться хорошим человеком. Меня бы больше волновало, если бы такое сказал Зобнин», — приводит слова Рианчо «СЭ».

Напомним, что «Спартак» под руководством Массимо Карреры в сезоне-2016/17 выиграл золото чемпионата России, спустя год довольствовался бронзовыми наградами, после чего в команду пришел Рианчо. В сезоне-2018/19 команда заняла последнее место в группе Лиги Европы с австрийским «Рапидом», «Вильярреалом» и «Рейнджерс», а также стала пятой в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Футбол,Артем Тимофеев,Массимо Каррера,Динамо,Спартак,
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