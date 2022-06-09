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47 минут назад

Тренер Колыванов предложил четыре варианта места проведения Суперкубка России по футболу

Газета.Ru

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился мнением о выборе места проведения матча за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и «Спартаком».

Названы возможные варианты для проведения Суперкубка России по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это вопрос к руководству РФС. Думаю, не я один считаю, что справедливо было бы провести матч на нейтральном поле. У нас много красивых стадионов.

Можно было бы провести матч, где поле находится в лучшем состоянии. Можно провести матч в Нижнем Новгороде, Сочи, Казани, Самаре. Там, где хорошие поля и придет народ», — заявил Колыванов «Газете.Ru».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял десятое место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвертый раз кряду выиграли золото РПЛ.

Красно-белые завоевали Кубок России, обыграв в финале турнира «Динамо» со счетом 2:1. Этот Кубок стал для «Спартака» четвертым в истории (1994, 1998, 2003, 2022) и первым за 19 лет.

Футбол,Игорь Колыванов,Динамо,РФС,Зенит,Спартак,
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