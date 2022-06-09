«Ливерпуль» объявил об уходе четырёх футболистов

Футбольный клуб «Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил об уходе четырёх футболистов.

Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Мерсисайдскую команду покинут голкипер Лорис Кариус, выступавший за «Ливерпуль» с 2016 года, а также нападающий Дивок Ориги, перешедший в стан красных в 2014 году.

Также из «Ливерпуля» уйдут воспитанники Шейи Оджо и Бен Вудбёрн, которые в минувшем сезоне выступали на правах аренды за другие команды.

Все упомянутые ранее игроки покинут стан «Ливерпуля» на правах свободных агентов – их контракты с клубом истекают в конце июня.