«Краснодар» определился с судьбой клуба «Краснодар-2»

«Краснодар-2» в моём представлении играет иногда даже более важную роль, чем главная команда. Так нельзя говорить, но я ещё и директор академии, мне можно (улыбается). В весенней части чемпионата после того, как иностранные футболисты покинули команду, их места заняли воспитанники академии ФК «Краснодар». Те, которые как раз и выступали за «Краснодар-2», имели опыт в ФНЛ. На мой взгляд, ребята достойно выступили.