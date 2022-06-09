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1 час назад

Во Франции признали ошибку в организации работы полиции на финале Лиги чемпионов

Чемпионат.com

Глава полиции Парижа Дидье Лаллеман признал свою ошибку в организации работы полиции на финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» (0:1).

Во Франции признали ошибку в организации финала Лиги чемпионов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Очевидно, это провал. Это наша ошибка. Имидж Франции пострадал», — приводит слова Лаллемана France 24.

Напомним, перед стартом игры тысячи болельщиков с поддельными билетами заблокировали турникеты на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, на котором проходил финальный матч. Из-за этого начало встречи было отложено на 35 минут. После старта матча число фанатов у стадиона продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и вытеснила со стадиона. 30 мая УЕФА объявил о проведении независимого расследования произошедшего во время финала Лиги чемпионов.

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