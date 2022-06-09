Во Франции признали ошибку в организации финала Лиги чемпионов

Напомним, перед стартом игры тысячи болельщиков с поддельными билетами заблокировали турникеты на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, на котором проходил финальный матч. Из-за этого начало встречи было отложено на 35 минут. После старта матча число фанатов у стадиона продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и вытеснила со стадиона. 30 мая УЕФА объявил о проведении независимого расследования произошедшего во время финала Лиги чемпионов.