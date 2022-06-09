Гаттузо официально назначен главным тренером «Валенсии»

Бывший главный тренер «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо возглавил «Валенсию», сообщает официальный сайт испанского клуба.
Соглашение с итальянским специалистом рассчитано до 30 июня 2024 года.
44-летний Гаттузо начал свою тренерскую карьеру в 2012 году. Экс-футболист руководил в разное время такими командами, как «Милан» и «Наполи». С неаполитанцами он выиграл Кубок Италии в 2020 году.
В прошлом сезоне «Валенсия» заняла в чемпионате Испании 9-е место. Пепе Бордалас был уволен с поста главного тренера в начале июня.