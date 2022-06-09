«Ливерпуль» хочет получить с «Баварии» более 45 млн евро

По данным The Telegraph, английский клуб полагает, что вингер, контракт которого с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года, стоит более 40 млн фунтов (около 45 млн евро). Руководство мерсисайдцев убеждено, что «Бавария» выполнит выдвинутые требования.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Вырученные от продажи Мане средства «Ливерпуль» планирует направить на покупку форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса. Как только трансфер Садьо в «Баварию» будет оформлен, английский клуб сделает предложение по 22-летнему нападающему.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» отклонил два предложения «Баварии» по Мане. Мюнхенский клуб давал за вингера 35 млн евро с учетом бонусов за три подряд «Золотых мяча» и три победы в ЛЧ.