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23 минуты назад

АРТЁМ ДЗЮБА ПРИБЫЛ В СТАМБУЛ НА ПЕРЕГОВОРЫ С «ФЕНЕРБАХЧЕ»

Чемпионат.com

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба прибыл в Стамбул на переговоры с представителями «Фенербахче», сообщает Goal.com.

Дзюба прибыл в Стамбул на переговоры с "Фенербахче"
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

По информации источника, 33-летний российский футболист хочет получить в турецком клубе € 2 млн за годовой контракт. Руководство «Фенербахче» намерено договориться с Дзюбой о снижении этой суммы. Стороны продолжают вести переговоры.

Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В составе санкт-петербургского клуба форвард стал чемпионом России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), завоевал Кубок (сезон-2015/2016, 2019/2020) и Суперкубок (2015, 2016, 2020, 2021) страны. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Футбол,Артем Дзюба,Зенит,Спартак,
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