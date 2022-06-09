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41 минуту назад

В Италии сообщили, что Ваноли в ближайшее время покинет «Спартак»

Чемпионат.comиещё 10

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в ближайшее время покинет московский клуб, сообщает в соцсетях итальянский журналист Лука Бьянкин.

Ваноли в ближайшие часы покинет «Спартак»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что в ближайшие несколько часов красно-белые и итальянский специалист должны сделать заявление о будущем Ваноли.

Напомним, Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что итальянский специалист принял решение покинуть московскую команду, которую возглавил в декабре 2021 года. Агент итальянского специалиста заявлял, что Ваноли намерен остаться в «Спартаке» на следующий сезон. Сам же тренер говорил, что решение легионеров оставаться в России несёт посыл к миру, однако своё будущее в московском клубе он комментировать отказывался.

Футбол,Паоло Ваноли,Спартак,
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