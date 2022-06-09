Дзюбой заинтересовались несколько клубов в Турции

Сразу три турецких футбольных клуба интересуются российским нападающим Артемом Дзюбой, пишет «Чемпионат».

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По информации турецких СМИ, сейчас Дзюба проводит в Стамбуле переговоры с «Фенербахче». Утверждается, что футболист просит зарплату в 2 млн евро, но клуб не спешит расставаться с такими деньгами и пытается договориться на меньшую сумму. В прошлом сезоне «Фенербахче» занял второе место в чемпионате и получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Таким образом, в случае перехода Дзюба снова сможет сыграть в еврокубках.

«Чемпионат» также узнал об интересе к Дзюбе со стороны бронзового призера чемпионата Турции «Коньяспора» и «Галатасарая», завершившего сезон 13-м.

Оба клуба готовы включиться в борьбу за россиянина, если он снизит запросы по зарплате до 1,2 млн евро.

Издание отмечает, что турецкая спортивная пресса преподносит Дзюбу как «суперзвезду из России, которая украсит местный чемпионат».