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1 час назад

Дзюбой заинтересовались несколько клубов в Турции

Вероника Полынина

Сразу три турецких футбольных клуба интересуются российским нападающим Артемом Дзюбой, пишет «Чемпионат».

Дзюбой заинтересовались несколько клубов в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации турецких СМИ, сейчас Дзюба проводит в Стамбуле переговоры с «Фенербахче». Утверждается, что футболист просит зарплату в 2 млн евро, но клуб не спешит расставаться с такими деньгами и пытается договориться на меньшую сумму. В прошлом сезоне «Фенербахче» занял второе место в чемпионате и получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Таким образом, в случае перехода Дзюба снова сможет сыграть в еврокубках.

«Чемпионат» также узнал об интересе к Дзюбе со стороны бронзового призера чемпионата Турции «Коньяспора» и «Галатасарая», завершившего сезон 13-м.

Оба клуба готовы включиться в борьбу за россиянина, если он снизит запросы по зарплате до 1,2 млн евро.

Издание отмечает, что турецкая спортивная пресса преподносит Дзюбу как «суперзвезду из России, которая украсит местный чемпионат».

В конце мая 33-летний Артем Дзюба ушел из «Зенита», где он выступал с 2015 года.

Футбол,Артем Дзюба,Зенит,
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