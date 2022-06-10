Роналду попал в команду года АПЛ в пятый раз за карьеру

Вернувшись в «Манчестер Юнайтед» спустя много лет, Криштиану Роналду сходу повторил достижение, которое четырежды покорял в молодости.

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Впервые португалец удостоился почётного признания 16 лет назад – по итогам сезона 2005/06. Позднее звёздный бомбардир добился того же в трёх следующих сезонах, а в 2009 году надолго попрощался с Англией, перебравшись в мадридский «Реал».

Спустя 13 лет, уже будучи легендарным ветераном, Роналду вновь угодил в команду года от PFA – в пятый раз за карьеру.