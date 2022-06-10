Стало известно, почему Зинченко хочет уйти из «Манчестер Сити»

По информации 90min, 25-летний украинский футболист в манчестерской команде выступает на позиции левого защитника, хотя ему больше нравится играть в полузащите, так что Зинченко ради возвращения к первоначальному амплуа готов сменить клубную прописку. Напомним, что в услугах Зинченко заинтересованы многие английские клубы.