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1 час назад

Зидан возглавит «ПСЖ» после отставки Почеттино

Sports.ru

Зинедин Зидан сменит Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».

Зидан возглавит «ПСЖ» после отставки Почеттино
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщил журналист Даниэль Риоло в программе L’After Foot на радио RMC. Отметим, что Риоло одним из первых сообщил о переходе Лионеля Месси в «ПСЖ», а также дал инсайд о решении Килиана Мбаппе отказаться от перехода в «Реал» и продлить контракт с «ПСЖ».

По данным Риоло, именно Зидан возглавит французский клуб после увольнения Маурисио Почеттино, о котором официально объявят в ближайшее время.

Зидан работал с «Реалом» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. С «Мадридом» тренер выиграл 11 трофеев – в том числе взял Лигу чемпионов три раза подряд.

Футбол,Зинедин Зидан,Лионель Месси,Реал,
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