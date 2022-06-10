Зидан возглавит «ПСЖ» после отставки Почеттино

Зинедин Зидан сменит Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».

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Об этом сообщил журналист Даниэль Риоло в программе L’After Foot на радио RMC. Отметим, что Риоло одним из первых сообщил о переходе Лионеля Месси в «ПСЖ», а также дал инсайд о решении Килиана Мбаппе отказаться от перехода в «Реал» и продлить контракт с «ПСЖ».

По данным Риоло, именно Зидан возглавит французский клуб после увольнения Маурисио Почеттино, о котором официально объявят в ближайшее время.