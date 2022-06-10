«Гильермо — воспитанник академий "Барселоны" и "Севильи", но на взрослом уровне почти не играл. Он сразу сосредоточился на тренерском образовании и защитил магистерскую диссертацию на тему физической подготовки и реабилитации футболистов после травм», — рассказали в пресс-службе.