33-летний испанец Гильермо Абаскаль занял пост главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
«Гильермо — воспитанник академий "Барселоны" и "Севильи", но на взрослом уровне почти не играл. Он сразу сосредоточился на тренерском образовании и защитил магистерскую диссертацию на тему физической подготовки и реабилитации футболистов после травм», — рассказали в пресс-службе.
Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», после возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». В начале этого года под руководством Гильермо швейцарскому «Базелю» удалось занять второе место в чемпионате страны.
Напомним, что 9 июня стало известно, что итальянец Паоло Ваноли покидает пост главного тренера «Спартака» по независящим от клуба обстоятельствам. Под его руководством команде красно-белых удалось впервые за 19 лет добиться победы в Кубке России.