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1 час назад

В ФНЛ-2022/2023 сыграют 18 команд, решение должен утвердить РФС

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Президиум Футбольной национальной лиги (ФНЛ) принял решение об участии 18 команд в розыгрыше чемпионата сезона-2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба лиги в телеграм-канале. В предыдущем сезоне в ФНЛ выступало 20 команд.

В ФНЛ сыграют 18 команд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В пятницу, 10 июня, состоялось заседание президиума Футбольной национальной лиги, которое прошло в режиме видеосвязи.

На нём было принято решение, что в следующем сезоне в первом дивизионе ФНЛ примут участие 18 команд. Датой начала турнира выбрано 17 июля. Проект календаря будет опубликован позднее.

Обмен командами между ФНЛ 1 и ФНЛ 2 планируется осуществлять в формате 4 на 4, обмен с РПЛ сохранить в действующем формате: 2 клуба выходят в премьер-лигу напрямую, ещё 2 играют в стыковых матчах.

Также лига предлагает вернуться к историческим названиям турниров: Первая и Вторая лиги. Окончательные решения утверждает бюро исполкома Российского футбольного союза», — сказано в заявлении.

Футбол,РФС,
18+
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