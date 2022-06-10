В ФНЛ сыграют 18 команд

Обмен командами между ФНЛ 1 и ФНЛ 2 планируется осуществлять в формате 4 на 4, обмен с РПЛ сохранить в действующем формате: 2 клуба выходят в премьер-лигу напрямую, ещё 2 играют в стыковых матчах.