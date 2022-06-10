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1 час назад

Экс-тренер "Рубина" раскритиковал назначение Абаскаля в "Спартак"

Москва24

Экс-тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов назвал смешным назначение Гильермо Абаскаля главным тренером столичного "Спартака". По его словам, следовало обратить внимание на отечественных специалистов или дать шанс бывшим игрокам.

Экс-тренер "Рубина" раскритиковал назначение Абаскаля в "Спартак"
Фото: ТАССТАСС

"Абаскаль? Апокалипсис! За какие такие тренерские заслуги его назначили? Второе место в чемпионате Швейцарии? Помните, как у Жванецкого: "Мы под заграницу косим, берем то, что у них работает, но у нас оно не работает!", – сказал Билялетдинов "Газете.ру".

По его словам, на этот пост могли претендовать спартаковцы Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов или Дмитрий Парфенов.

"Свой должен быть, чтобы хоть что-то спартаковскому болельщику было понятно! Не надо искать кого-то на стороне, дайте шанс своим специалистам. Посмотрели на иностранцев – хватит", – добавил экс-тренер казанского "Рубина".

Мнения о том, что главным тренером "Спартака" нужно было назначить российского спортсмена, придерживается и бывший футболист сборной РФ Александр Мостовой. По его словам, этому способствует отъезд из страны многих иностранных тренеров.

"Надо было брать человека хоть с каким-то именем. "Спартак" – это бренд. Хватит превращать его в команду-эксперимент. Сначала привели какого-то Тедеско, теперь это. "Спартак" становится непонятно чем", – сказал Мостовой в беседе с RT.

10 июня новым главным тренером столичного футбольного клуба "Спартак" стал испанский специалист Гильермо Абаскаль. Срок заключенного с тренером соглашения не оглашается. Ранее Абаскаль возглавлял швейцарский "Базель".

Предыдущий главный тренер "Спартака", итальянский специалист Паоло Ваноли покинул свой пост 9 июня. Клуб и тренер прекратили сотрудничество по соглашению сторон.

Футбол,Паоло Ваноли,Александр Мостовой,Ринат Билялетдинов,Егор Титов,Дмитрий Парфенов,Андрей Тихонов,Дмитрий Аленичев,Спартак,
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