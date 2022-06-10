Экс-тренер "Рубина" раскритиковал назначение Абаскаля в "Спартак"

"Абаскаль? Апокалипсис! За какие такие тренерские заслуги его назначили? Второе место в чемпионате Швейцарии? Помните, как у Жванецкого: "Мы под заграницу косим, берем то, что у них работает, но у нас оно не работает!", – сказал Билялетдинов "Газете.ру".