Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+19° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
24 минуты назад

В «Спартаке» высказались о новом тренере

Lenta.ru

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о новом главном тренере команды Гильермо Абаскале. Его слова приводятся на сайте команде.

В «Спартаке» высказались о новом тренере
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Функционер поприветствовал испанского специалиста и назвал его одним из самых многообещающих тренеров Европы. «Несмотря на свой еще молодой возраст, Гильермо имеет уже немало опыта», — заключил он. Каттани отметил, что тренер пока находится не в России, но уже полностью вовлечен в подготовку команды к новому сезону.

О назначении 33-летнего Абаскаля «Спартак» объявил ранее 10 июня. С февраля 2022 года тренер возглавлял швейцарский «Базель». Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны.

9 июня об уходе из московского клуба объявил итальянский тренер Паоло Ваноли. Вместе с 49-летним специалистом «Спартак» покинул и его штаб. Под руководством специалиста красно-белые выиграли Кубок России.

Футбол,Паоло Ваноли,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители