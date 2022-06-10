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1 час назад

ЦСКА объявил об уходе футболиста Ильзата Ахметова

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Полузащитник Ильзат Ахметов покинул московский футбольный клуб ЦСКА. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

ЦСКА объявил об уходе футболиста Ильзата Ахметова
Фото: ТАССТАСС

Ахметов покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Ахметову 24 года, он выступал за ЦСКА с 2018 года, в составе команды он стал обладателем Суперкубка России. За московский клуб он провел 104 матча, забив семь голов и отдав 11 результативных передач. Также он выступал за казанский "Рубин".

За сборную России Ахметов дебютировал в марте 2019 года в матче против команды Бельгии (1:3). За национальную команду полузащитник провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

Футбол,Ильзат Ахметов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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