ЦСКА объявил об уходе футболиста Ильзата Ахметова

Полузащитник Ильзат Ахметов покинул московский футбольный клуб ЦСКА. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.
Ахметов покинул клуб в связи с истечением срока контракта.
Ахметову 24 года, он выступал за ЦСКА с 2018 года, в составе команды он стал обладателем Суперкубка России. За московский клуб он провел 104 матча, забив семь голов и отдав 11 результативных передач. Также он выступал за казанский "Рубин".
За сборную России Ахметов дебютировал в марте 2019 года в матче против команды Бельгии (1:3). За национальную команду полузащитник провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями.