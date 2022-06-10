Кто такой Абаскаль: 7 фактов о новом главном тренере «Спартака»

Ещё месяц назад Абаскаль тренировал Чалова и совсем не думал о России.
«Спартак» умеет удивлять. Сначала ночное объявление об уходе Паоло Ваноли, а через 12 часов — назначение нового главного тренера. Инсайдеры даже не успели погадать над кандидатурами. Клуб выбрал, возможно, самую неожиданную, которая удивила вообще всех. Теперь главный в «Спартаке» – 33-летний Гильермо Абаскаль. Ниже главные факты о нём.
И бонусом: главное, что по гороскопу он Овен и в его имени есть буква «р». Те, кто помнит знаменитые пикировки Заремы Салиховой с Дмитрием Поповым, поймёт, о чём речь.
Советник Федуна Камоцци: на поле его команды смотрелись хорошо
«Конечно, не знаю, как Гильермо руководит командой в раздевалке при обсуждении тактики и построения игры, но на поле его команды смотрелись хорошо. Помню Абаскаля по работе в «Асколи» и «Кьяссо».
Дмитрий Черышев: Абаскаль хорошо показал себя в швейцарском чемпионате
«Абаскаль — хороший тренер, квалифицированный. Тем более он показал себя хорошо в швейцарском чемпионате. Главный вопрос в том, будут ли ему доверять? Любому тренеру нужно время. Всё будет зависеть от их общей работы. И Ваноли, и Витория, и Эмери давным-давно хорошие тренеры, но работают [в «Спартаке»] по полгода и уходят. Для тренера важно доверие. Естественно, нужно понимание, что он пришёл не на три месяца, чтобы заработать».
Журналист Лукас Штокер (Swiss-football.com): Абаскаль – юный тренер, он почти как мальчик
«Абаскаль – очень юный тренер. Из-за этого в «Лугано» и «Базеле» он не задержался Хотя руководство «Базеля» хотело развивать талантливых игроков, тренера. Он был ассистентом, но потом бывший тренер ушёл. И его сделали главным. Однако результаты оказались не теми, которые ожидались. Было неплохо, но ниже ожидаемого. Похожая ситуация была в «Лугано», там ведь он тоже совсем ненадолго задержался. Помог весной остаться в лиге, а осенью после примерно 10 игр его уволили. Сказали, что у него были проблемы с некоторыми игроками. В «Лугано» он играл 4-3-3, а в «Базеле играл 4-2-3-1.
Он очень любит футбол, день и ночь работает, но очень юный. Он не кажется авторитетом. Якин уже был в «Спартаке» – вот он авторитет, но даже ему было сложно в «Спартаке». Тем более языковой барьер. Да, Абаскаль владеет несколькими языками, но русского среди них нет. Такой юный тренер, который выглядит почти как мальчик… Я не могу представить, как это сработает с опытными игроками «Спартака». Не знаю, почему клуб его выбрал. Возможно, из-за политической ситуации другие просто отказались. Так что я скептически отношусь к такому назначению».