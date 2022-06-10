Кто такой Абаскаль: 7 фактов о новом главном тренере «Спартака»

Он очень любит футбол, день и ночь работает, но очень юный. Он не кажется авторитетом. Якин уже был в «Спартаке» – вот он авторитет, но даже ему было сложно в «Спартаке». Тем более языковой барьер. Да, Абаскаль владеет несколькими языками, но русского среди них нет. Такой юный тренер, который выглядит почти как мальчик… Я не могу представить, как это сработает с опытными игроками «Спартака». Не знаю, почему клуб его выбрал. Возможно, из-за политической ситуации другие просто отказались. Так что я скептически отношусь к такому назначению».