В «Спартаке» задумались над бойкотом Суперкубка в Петербурге

В «Спартаке» обсудят вопрос бойкота матча за Суперкубок России с футболистами клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков подтвердил, что в клубе задумались над бойкотом матча. Он подчеркнул, что предпочел бы полноценное проведение матча. Мележиков уточнил, что руководство обсудит ситуацию с игроками и выработает решение по данному вопросу.

10 июня стало известно, что матч за Суперкубок примет Санкт-Петербург. «Спартак» выступал против данного решения, наставивая на арене «Лужники» или нейтральном поле.