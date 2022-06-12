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2 часа назад

В «Спартаке» задумались над бойкотом Суперкубка в Санкт-Петербурге

Lenta.ruиещё 5

В «Спартаке» обсудят вопрос бойкота матча за Суперкубок России с футболистами клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В «Спартаке» задумались над бойкотом Суперкубка в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков подтвердил, что в клубе задумались над бойкотом матча. Он подчеркнул, что предпочел бы полноценное проведение матча. Мележиков уточнил, что руководство обсудит ситуацию с игроками и выработает решение по данному вопросу.

10 июня стало известно, что матч за Суперкубок примет Санкт-Петербург. «Спартак» выступал против данного решения, наставивая на арене «Лужники» или нейтральном поле.

В матче за Суперкубок страны сойдутся «Зенит» и «Спартак». Красно-белые получили право на участие в матче за счет победы в Кубке России. Зенит выступит в качестве действующего чемпиона Российкой премьер-лиги.

Футбол,Евгений Мележиков,Зенит,Спартак,
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