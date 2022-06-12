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1 час назад

Полузащитник Нобоа желает видеть Дзюбу в "Сочи"

Газета.Ruиещё 6

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа заявил, что был бы рад переходу бывшего нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в клуб из Краснодарского края. Его слова передает "РБ Спорт".

Полузащитник Нобоа захотел видеть Дзюбу в "Сочи"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хочу ли, чтобы Дзюба продолжил карьеру в нашей команде? Если Дзюба перейдет в "Сочи", будет супер. Артем — хороший парень и игрок. Но вопрос трансфера решают другие люди. Конечно, Дзюба — хороший футболист", — сказал Нобоа.

Дзюба выступал за клуб с берегов Невы с 2015 года. За это время он провел за "Зенит" 249 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 70 результативных передач. В сезоне-2021/22 Дзюба вместе с "Зенитом" завоевал свое четвертое чемпионство.

Ранее футбольный агент Малик Арутюнов заявил, что не верит в то, что Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Футбол,Артем Дзюба,Кристиан Нобоа,Зенит,
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