Полузащитник Нобоа захотел видеть Дзюбу в "Сочи"

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа заявил, что был бы рад переходу бывшего нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в клуб из Краснодарского края. Его слова передает "РБ Спорт".

"Хочу ли, чтобы Дзюба продолжил карьеру в нашей команде? Если Дзюба перейдет в "Сочи", будет супер. Артем — хороший парень и игрок. Но вопрос трансфера решают другие люди. Конечно, Дзюба — хороший футболист", — сказал Нобоа.

Дзюба выступал за клуб с берегов Невы с 2015 года. За это время он провел за "Зенит" 249 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 70 результативных передач. В сезоне-2021/22 Дзюба вместе с "Зенитом" завоевал свое четвертое чемпионство.