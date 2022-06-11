Сборная Болгарии попала в серьезную аварию в Тбилиси

Сборная Болгарии по футболу попала в серьезную аварию в Тбилиси, куда приехала на матч Лиги Наций. Одному из футболистов понадобилась хирургическая операция. Об этом сообщает Болгарский футбольный союз (БФС).
«Сборная Болгарии попала в тяжелое ДТП после прибытия в Тбилиси. По дороге в гостиницу водитель одного из двух автобусов, перевозивших наших футболистов, потерял контроль над управлением. Это привело к серьезной аварии. После столкновения Тодора Неделева доставили в местную больницу. Все остальные члены команды и штаб сборной Болгарии в порядке», - сказано в заявлении БФС.
Позже там добавили, что Неделеву успешно провели хирургическую операцию. Полузащитник получил черепно-мозговую травму. Он останется под наблюдением грузинских медиков, а также врача национальной сборной.
Болгарское агентство БТА опубликовало снимки разбитого автобуса команды. Видно, что столкновение было довольно серьезным.