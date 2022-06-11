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25 минут назад

Сборная Болгарии по футболу попала в серьезную аварию в Тбилиси

Майк Габриелян

Сборная Болгарии по футболу попала в серьезную аварию в Тбилиси, куда приехала на матч Лиги Наций. Одному из футболистов понадобилась хирургическая операция. Об этом сообщает Болгарский футбольный союз (БФС).

Сборная Болгарии попала в серьезную аварию в Тбилиси
Фото: ReutersReuters

«Сборная Болгарии попала в тяжелое ДТП после прибытия в Тбилиси. По дороге в гостиницу водитель одного из двух автобусов, перевозивших наших футболистов, потерял контроль над управлением. Это привело к серьезной аварии. После столкновения Тодора Неделева доставили в местную больницу. Все остальные члены команды и штаб сборной Болгарии в порядке», - сказано в заявлении БФС.

Позже там добавили, что Неделеву успешно провели хирургическую операцию. Полузащитник получил черепно-мозговую травму. Он останется под наблюдением грузинских медиков, а также врача национальной сборной.

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Болгарское агентство БТА опубликовало снимки разбитого автобуса команды. Видно, что столкновение было довольно серьезным.

Футбол,
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