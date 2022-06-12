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1 час назад

ПСЖ предложил Погба контракт на 13 млн. евро

Спорт день за днемиещё 4

«Пари Сен-Жермен» предложил полузащитнику Полю Погба контракт на 13,5 млн. евро, сообщила La Repubblica.

ПСЖ предложил Погба контракт на 13 млн. евро
Фото: ReutersReuters

У «ПСЖ» сменился спортивный директор. На замену Леонардо пришел Луис Кампос. Он собирается сделать ставку на французских игроков. Клуб надеется перехватить Погба за счет выгодных финансовых условий.

1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба на правах свободного агента. СМИ сообщили, что Погба не заинтересован в сотрудничестве с «ПСЖ», т.к. он согласовал 4-летний контракт с туринским «Ювентусом», за который он выступал в период 2012-16 годов. На подписание Погба итальянский клуб потратит 80 млн. евро. В эту сумму входит зарплата Погба в размере 10 млн. евро в год, подписной бонус и агентские выплаты.

Погба сыграл за «Ювентус» 178 матчей, в которых забил 34 гола. С туринцами он четырежды выиграл Серию А, дважды Кубок Италии и трижды Суперкубок Италии. Вместе с командой он доходил до финала «Лиги Чемпионов».

В прошедшем сезоне за МЮ Погба забил 1 мяч и отдал 9 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.

Футбол,Поль Погба,Манчестер Юнайтед,
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