Италия прошла свой пик

11 июня в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» в матче Лиги наций встретятся Англия и Италия. Лидеры группы сыграют с аутсайдером, смогут ли англичане обыграть на своем поле гостей? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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Англия - Италия: прогноз и ставки на Лигу наций 11 июня, коэффициенты букмекеров

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11 июня в 3-м туре группового этапа Лиги наций сразятся Англия и Италия.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами англичан. Поставить на Англию можно с коэффициентом 1.90, это примерно 50% вероятности. Шансы Италии аналитики оценили коэффициентом 4.30 (22%), а на ничью можно сделать ставку за 3.45 (28%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 2.25, а на тотал меньше 2.5 – за 1.65.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 2.10. С коэффициентом 1.75 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

Англия - Италия: какие делать ставки на матч Лиги наций 11 июня

В текущем розыгрыше Лиги Наций Англия стартовала неудачно, набрав всего 1 балл за 2 сыгранных матча. Сейчас они замыкают таблицу группы, отставая от лидера - Италии - на 3 очка. В первом туре англичане сенсационно уступили Венгрии (0:1), пропустив гол с пенальти. А вот во втором туре команде Гарета Саутгейта удалось вырвать ничью в гостевом матче с Германией. До 88-й минуты англичане проигрывали, но финальный штурм принес успех: удалось заработать пенальти, который реализовал Харри Кейн.

Что касается Италии, то она идет на первой строчке, набрав 4 очка в 2 матчах. Итальянцы на одно очко опережают венгров и на два - сборную Германии. В стартовой встрече турнира Италия на своем поле сыграла вничью с Германией (1:1). В середине второго тайма «Скуадра Адзурра» открыла счет, но почти сразу же пропустила. А вот во втором туре итальянцам удалось победить Венгрию (2:1). Решающим отрезком стала концовка первого тайма - Барелла и Пеллегрини сделали серьезный задел в счете. Венграм удалось отквитать один мяч в начале второго тайма, но затем команда Манчини здорово сыграла по счету. В итоге важная победа.

Италия прошла свой пик, победив на чемпионате Европы-2020. Теперь начинается мучительная перестройка. В первую очередь она коснется обороны, где пришло время менять незыблемую пару Кьеллини - Бонуччи. Есть проблемы и в атаке, где пока нет альтернативы Чиро Иммобиле. Да и Джанлуиджи Доннарума при всех своих талантах не может похвастаться стабильностью в воротах.

У сборной Англии тоже есть сложности, но их гораздо меньше. А еще в составе есть бомбардир, которому осталось всего три мяча до исторического достижения Уэйна Руни. На счету Харри Кейна 50 голов и он поставил своей целью побить рекорд Руни еще до ЧМ-2022 в Катаре. Добавим сюда еще жажду мести после финала Евро-2020 - кажется, фаворит очевиден.

Поражение от Венгрии и ничья с Германией заставляют команду Саутгейта играть только на победу. Но Италия очень опасна - сборная Германии не даст соврать. Лучше подстраховаться. БК Фонбет дает коэффициент 1.22 на то, что сборная Англии не проиграет.

Сборная Англии играет дома, команда наверняка будет играть первым номером, забрав мяч под контроль. Поставить на то, что счет откроют англичане, в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.60. Ну а на то, что счет откроет лидер атак Харри Кейн, дают коэффициент 5.30. Поставите 1000 рублей - получите 5300 рублей в случае успеха.