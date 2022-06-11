Игорь Акинфеев отреагировал на слухи о нем

«Очень удивлён появлению слухов о моём желании либо нежелании видеть кого-либо в тренерском штабе нашей команды. Никогда не участвовал в интригах и скандалах и делать этого не собираюсь. Такое ощущение, что кто-то хочет сделать пиар за счёт моего имени. Могу сказать, что я ни с одним человеком в клубе не общался с того самого момента, как завершился последний матч минувшего сезона с «Ростовом». После этой игры я ушёл в отпуск, как и вся команда. Всегда считал и считаю, что кадровые вопросы находятся в компетенции руководства клуба, игрок туда лезть не должен», — цитирует Игоря Акинфеева Bobsoccer.