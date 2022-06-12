Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+22° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Экс-футболист Мостовой: самое противное, что "Спартак" меня никогда не приглашал

Газета.Ru

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой заявил, что у него есть желание получить тренерскую лицензию. Его слова передает "Матч ТВ".

Экс-футболист Мостовой: "Спартак" меня никогда не приглашал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть ли у меня желание получить тренерскую лицензию? Да. Однако почему-то никто не приглашает. Но если зовут детей тренировать — с радостью отзываюсь. Самое противное, что "Спартак" меня никогда не приглашал", — сказал Мостовой.

10 июня стало известно, что "Спартак" сыграет с "Зенитом" матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге. В "Спартаке" пригрозили бойкотом поединка.

Петербуржцы примут участие в противостоянии за Суперкубок как победители Российской премьер-лиги (РПЛ), москвичи – как обладатели Кубка России. Дата и место проведения матча были утверждены бюро исполкома РФС 10 июня. Отметим, что, помимо Санкт-Петербурга, на организацию встречи претендовали Нижний Новгород и Казань.

Ранее экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев признался, что порой ему становится стыдно за клуб.

Футбол,Александр Мостовой,Евгений Ловчев,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители