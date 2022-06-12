Экс-футболист Мостовой: "Спартак" меня никогда не приглашал

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой заявил, что у него есть желание получить тренерскую лицензию. Его слова передает "Матч ТВ".
"Есть ли у меня желание получить тренерскую лицензию? Да. Однако почему-то никто не приглашает. Но если зовут детей тренировать — с радостью отзываюсь. Самое противное, что "Спартак" меня никогда не приглашал", — сказал Мостовой.
10 июня стало известно, что "Спартак" сыграет с "Зенитом" матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге. В "Спартаке" пригрозили бойкотом поединка.
Петербуржцы примут участие в противостоянии за Суперкубок как победители Российской премьер-лиги (РПЛ), москвичи – как обладатели Кубка России. Дата и место проведения матча были утверждены бюро исполкома РФС 10 июня. Отметим, что, помимо Санкт-Петербурга, на организацию встречи претендовали Нижний Новгород и Казань.
Ранее экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев признался, что порой ему становится стыдно за клуб.