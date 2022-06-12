Губерниев дал совет Дзюбе

"Уезжать нужно вовремя! Артем сам решит, но я его бы на его месте попробовал уехать заграницу. Заканчивать карьеру? А зачем? Он всегда успеет это сделать", — сказал Губерниев.

Напомним, 22 мая нападающий попрощался с сине-бело-голубыми. У игрока истек контракт с клубом, стороны решили его не продлевать. Дзюба выступал за клуб с берегов Невы с 2015 года. За это время он провел за "Зенит" 249 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 70 результативных передач. В сезоне-2021/22 Дзюба вместе с "Зенитом" завоевал свое четвертое чемпионство.