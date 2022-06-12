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1 час назад

Украинский футболист Зинченко может продолжить карьеру в "Барселоне"

Газета.Ru

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может перейти в "Барселону". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Украинский футболист Зинченко может продолжить карьеру в "Барселоне"
Фото: ReutersReuters

По информации источника, каталонский клуб может подписать хавбека "Сити", если у него не получится договориться с защитником "Челси" Маркосом Алонсо.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Зинченко принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось сделать четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов украинский полузащитник отдал две результативные передачи в восьми матчах за "Манчестер Сити".

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Зинченко оценивается в € 25 млн.

Ранее Зинченко дал комментарий после поражения в матче против национальной команды Уэльса (0:1) за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре.

Футбол,Александр Зинченко,Маркос Алонсо,
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