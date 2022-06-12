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1 час назад

Футбольный матч закончился массовой дракой в Дагестане

Майк Габриелян

В Дагестане футбольный матч между командами «Куяда» и «Дербент» закончился массовой дракой.

Команды встретились в стыковом матче, где боролись за право выступить в высшем дивизионе Национальной футбольной лиги Дагестана. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Дербент» победил со счетом 3:1. После финального свистка началась массовая драка.

Массовая драка футбольных фанатов в Москве попала на видео

В стычке участвовали не только футболисты, но и посторонние лица. Диктор при этом призывал участников конфликта успокоиться, но они продолжали наносить друг другу удары.

Причина конфликта пока неизвестна, о пострадавших в драке не сообщалось. «Дербент» по итогам чемпионата Первой лиги стал четвертым. После победы в «стыках» команда получила право играть в Высшей лиге НФЛ.

Ранее жители двух сел в Дагестане не смогли поделить 10 гектаров земли и устроили массовую драку, в которой приняли участие около 50 человек.

Футбол,Видео,
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