Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+23° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
32 минуты назад

Бывший футболист «Ювентуса» пытался попасть в РПЛ

Lenta.ruиещё 1

Бразильский нападающий Дуглас Коста пытался трудоустроиться в одном из топ-клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) минувшей зимой. Об этом сообщает Sport24.

Бывший футболист «Ювентуса» пытался попасть в РПЛ
Фото: ReutersReuters

31-летний форвард через своих посредников искал варианты продолжения карьеры. Коста рассматривал переезд в Китай или ОАЭ, а также выступления за топ-клуб РПЛ. Бразилец рассчитывал на получение контракта с окладом около двух миллионов евро.

Летом Коста перешел в «Лос-Анджеле Гэлакси» на правах аренды из бразильского «Гремио». Бразилец известен по выступлениям за топ-клубы Европы — туринский «Ювентус» и мюнхенскую «Баварию».

Первый клубом в Европе в карьере Косты стал донецкий «Шахтер». В составе «горняков» он забил 29 голов в 141 матче. Он пять раз становился чемпионом Украины.

Футбол,Дуглас Коста,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители