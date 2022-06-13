Бывший футболист «Ювентуса» пытался попасть в РПЛ

Бразильский нападающий Дуглас Коста пытался трудоустроиться в одном из топ-клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) минувшей зимой. Об этом сообщает Sport24.

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31-летний форвард через своих посредников искал варианты продолжения карьеры. Коста рассматривал переезд в Китай или ОАЭ, а также выступления за топ-клуб РПЛ. Бразилец рассчитывал на получение контракта с окладом около двух миллионов евро.

Летом Коста перешел в «Лос-Анджеле Гэлакси» на правах аренды из бразильского «Гремио». Бразилец известен по выступлениям за топ-клубы Европы — туринский «Ювентус» и мюнхенскую «Баварию».