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1 час назад

«Дальше — больше, Зе!» ЦСКА поздравил Заболотного с днём рождения

Чемпионат.com

Московский ЦСКА поздравил с днём рождения своего нападающего Антона Заболотного. Сегодня, 13 июня 2022 года, форварду сборной России исполняется 31 год.

ЦСКА поздравил с днём рождения своего нападающего
Фото: чемпионатчемпионат

«Сегодня исполняется 31 год Антону Заболотному! Наш воспитанник вернулся в ЦСКА в прошлом сезоне, перейдя из «Сочи»! На его счету 24 матча и пять голов! Дальше – больше, Зе!» — написала пресс-служба ЦСКА в своём телеграм-канале.

Напомним, Антон Заболотный является выходцем академии ЦСКА, однако дебютировал за основную команду армейцев он только в сезоне-2021/2022. Ранее Антон выступал за «Сочи», «Зенит», «Факел», «Тосно», «Уфу», «Урал» и ряд других клубов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего нападающего ЦСКА в € 2 млн.

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