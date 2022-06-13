ЦСКА поздравил с днём рождения своего нападающего

«Сегодня исполняется 31 год Антону Заболотному! Наш воспитанник вернулся в ЦСКА в прошлом сезоне, перейдя из «Сочи»! На его счету 24 матча и пять голов! Дальше – больше, Зе!» — написала пресс-служба ЦСКА в своём телеграм-канале.