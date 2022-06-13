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1 час назад

Норвежский нападающий Холанд об угрозах Милошевича: сказал, что переломает мне ноги

Газета.Ru

Нападающий сборной Норвегии и новичок английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал об угрозах шведского защитника Александра Милошевича во время очного матча команд в Лиге наций.

Холанд об угрозах Милошевича: сказал, что переломает мне ноги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сперва он назвал меня шлюхой, а я могу заверить вас в том, что это неправда, и сказал, что переломает мне ноги. Минуту спустя я забил», — передает слова Холанда испанское издание Marca.

Встреча между командами завершилась победой сборной Норвегии со счетом 3:2. Дубль на счету Холанда, который был заменен за 11 минут до окончания матча.

После четырех матчей в группе В Норвегия продолжает удерживать лидерство, набрав 10 очков и опережая Сербию на 3 очка. Следующий матч подопечные Столе Сольбаккена проведут в сентябре против сборной Словении.

Напомним, что Холанд с 1 июля 2022 года станет игроком «Манчестер Сити». До этого он на протяжении двух сезонов выступал за дортмундскую «Боруссию».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 23 матчах, в которых ему удалось забить 22 мяча и отдать девять результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего оценивается в €150 млн.

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