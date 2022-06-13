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1 час назад

"Манчестер Сити" подписал контракт с футболистом Холандом до 2027 года

ТАСС

Английский "Манчестер Сити" подписал контракт с норвежским футболистом Эрлингом Холандом до 2027 года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" подписал контракт с Холандом
Фото: ReutersReuters

10 мая английский клуб объявил о достижении договоренности с дортмундской "Боруссией" о переходе 21-летнего форварда.

"Я всегда смотрел игры "Манчестер Сити", нельзя не восхищаться стилем игры команды, - сказал Холанд. - Это интересно, она создает много моментов, что идеально подходит для такого игрока, как я. В этой команде так много игроков мирового уровня, а Пеп (главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола - прим. ТАСС) - один из величайших тренеров всех времен, поэтому я считаю, что нахожусь в правильном месте, чтобы реализовать свои амбиции. Я хочу забивать голы, выигрывать трофеи и совершенствоваться как футболист, и я уверен, что смогу сделать это здесь".

Холанд выступал за "Боруссию" с 2020 года, провел за клуб 88 матчей, в которых забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи. В составе команды стал победителем Кубка Германии в 2021 году и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2020/21. Ранее футболист играл за австрийский "Ред Булл", а также норвежские "Мольде" и "Брюне".

В составе сборной Норвегии Холанд забил 20 мячей в 21 матче. 12 июня он отметился дублем в ворота команда команды Швеции (3:2) в матче Лиги наций. С 2000 по 2003 год за "Манчестер Сити" выступал отец нападающего Альф-Инге Холанд

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