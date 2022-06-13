"Манчестер Сити" подписал контракт с Холандом

"Я всегда смотрел игры "Манчестер Сити", нельзя не восхищаться стилем игры команды, - сказал Холанд. - Это интересно, она создает много моментов, что идеально подходит для такого игрока, как я. В этой команде так много игроков мирового уровня, а Пеп (главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола - прим. ТАСС) - один из величайших тренеров всех времен, поэтому я считаю, что нахожусь в правильном месте, чтобы реализовать свои амбиции. Я хочу забивать голы, выигрывать трофеи и совершенствоваться как футболист, и я уверен, что смогу сделать это здесь".