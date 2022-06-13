Правило пяти замен в футболе ввели на постоянной основе

«После запроса ФИФА в мае 2020 года по защите благополучия игроков во время глобальной пандемии IFAB внесла временную правку в правила футбола. Эта правка позволяла использовать до пяти замен в ведущих национальных и международных соревнования. Позже это нововведение несколько раз