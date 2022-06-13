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43 минуты назад

Правило пяти замен в футболе ввели на постоянной основе

Чемпионат.com

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил на постоянной основе правило, позволяющее командам проводить пять замен в течение матча.

Правило пяти замен в футболе ввели на постоянной основе
Фото: CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGESCLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES

«После запроса ФИФА в мае 2020 года по защите благополучия игроков во время глобальной пандемии IFAB внесла временную правку в правила футбола. Эта правка позволяла использовать до пяти замен в ведущих национальных и международных соревнования. Позже это нововведение несколько раз

На сегодняшнем собрании IFAB приняла ряд рекомендаций и решительную поддержку всего футбольного сообщества, чтобы эта правка была внесена в правила футбола на постоянной основе. Также было принято решение увеличить максимальное количество игроков на замене с 12 до 15 на усмотрение организатора соревнований", — сообщает официальный сайт IFAB.

Футбол,
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