Бразильский защитник Марсело выступил с прощальной пресс-конференцией в связи с уходом из мадридского «Реала». Футболист не смог сдержать слёз.
34-летний Марсело стал игроком «сливочных» в 2007 году. С тех пор защитник принял участие в 545 матчах во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи. Соглашение с бразильским футболистом истекло по окончании сезона-2021/2022. Ранее стороны объявили, что оно не будет продлено.
Вместе с «Реалом» Марсело выиграл 25 трофеев. Это рекордный показатель в истории команды.