Польша раскритиковала оставшегося в России футболиста

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в резкой форме осудил польского футболиста Мацея Рыбуса. Негодование чиновника вызвало то, что защитник решил продолжить карьеру в России. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что Мацей Рыбус подписал контракт с московским ФК «Спартак» до лета 2024 года.
«Нет ничего позорнее, чем прикрываться «благополучием своей семьи», когда на самом деле речь идет просто о больших деньгах. Надеюсь, что больше места в сборной для него не найдется. Выступать в майке с орлом на груди — честь. Это могут делать лишь те, кто это осознает», - подчеркнул Марчин Пшидач.
Высказывания польского дипломата привлекли внимание известного российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, сообщает «Спорт-экспресс».
«Могу сказать, что нет ничего более позорного, чем влезать в личную жизнь. Спасибо, Рыбус, мы рады видеть польских футболистов в наше футболе! Пускай, он играет за «Спартак», принося пользу и польскому футболу, и российскому», - заявил Губерниев.
Он полагает, что Мацею следует волноваться только о своей карьере, о работе и не задумываться о политических и дипломатических вопросах. По мнению комментатора, футболист вправе самостоятельно выбирать, в какой стране и за какой клуб играть.