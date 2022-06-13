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47 минут назад

Польша раскритиковала оставшегося в России футболиста

Илья Родин

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в резкой форме осудил польского футболиста Мацея Рыбуса. Негодование чиновника вызвало то, что защитник решил продолжить карьеру в России. Об этом пишет РИА «Новости».

Польша раскритиковала оставшегося в России футболиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Мацей Рыбус подписал контракт с московским ФК «Спартак» до лета 2024 года.

«Нет ничего позорнее, чем прикрываться «благополучием своей семьи», когда на самом деле речь идет просто о больших деньгах. Надеюсь, что больше места в сборной для него не найдется. Выступать в майке с орлом на груди — честь. Это могут делать лишь те, кто это осознает», - подчеркнул Марчин Пшидач.

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Высказывания польского дипломата привлекли внимание известного российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, сообщает «Спорт-экспресс».

«Могу сказать, что нет ничего более позорного, чем влезать в личную жизнь. Спасибо, Рыбус, мы рады видеть польских футболистов в наше футболе! Пускай, он играет за «Спартак», принося пользу и польскому футболу, и российскому», - заявил Губерниев.

Он полагает, что Мацею следует волноваться только о своей карьере, о работе и не задумываться о политических и дипломатических вопросах. По мнению комментатора, футболист вправе самостоятельно выбирать, в какой стране и за какой клуб играть.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Спартак,
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