Польша раскритиковала оставшегося в России футболиста

«Нет ничего позорнее, чем прикрываться «благополучием своей семьи», когда на самом деле речь идет просто о больших деньгах. Надеюсь, что больше места в сборной для него не найдется. Выступать в майке с орлом на груди — честь. Это могут делать лишь те, кто это осознает», - подчеркнул Марчин Пшидач.