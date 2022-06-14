Сборная Австралии вышла на Чемпионат мира - 2022

"IFAB приняла ряд рекомендаций и решительную поддержку всего футбольного сообщества, чтобы эта правка была внесена в правила футбола на постоянной основе. Также было принято решение увеличить максимальное количество игроков на замене с 12 до 15 на усмотрение организатора соревнований", — говорится в заявлении.