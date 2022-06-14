Сборная Австралии вышла на Чемпионат мира - 2022

Сборная Австралии победила в серии пенальти национальную команду Перу в матче межконтинентального плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Основное и дополнительное время встречи в Эр-Райяне завершилось со счетом 0:0. По пенальти сильнее оказались австралийцы — 5:4.
Теперь Австралия примет участие в финальном турнире мирового первенства в квартете D вместе с Францией, Данией и Тунисом. Таким образом, осталось определить последнего участника ЧМ-2022. Финальную путевку в последнем стыковом матче будут оспаривать Новая Зеландия и Коста-Рика. Встреча состоится 14 июня.
Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
Ранее сообщалось, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение об утверждении пяти замен в течение матча.
"IFAB приняла ряд рекомендаций и решительную поддержку всего футбольного сообщества, чтобы эта правка была внесена в правила футбола на постоянной основе. Также было принято решение увеличить максимальное количество игроков на замене с 12 до 15 на усмотрение организатора соревнований", — говорится в заявлении.