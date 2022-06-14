Мертенс подтвердил вероятность ухода из «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс сообщил, что может покинуть клуб. Неаполитанский клуб не выходил на игрока с предложением продлить контракт.
— Я хочу сделать правильный выбор. Хочу найти хороший клуб. Я спокоен, но много думаю о своем выборе клуба. Думал, что останусь в «Наполи». Продление контракта? Я еще никого не слышал из клуба. Надеюсь сообщить вам в ближайшие дни или недели, — приводит слова футболиста Calciomercato.
Мертенс выступает за клуб из Неаполя с 2013 года, его действующий контракт истекает нынешним летом.