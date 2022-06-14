Мертенс подтвердил вероятность ухода из «Наполи»

— Я хочу сделать правильный выбор. Хочу найти хороший клуб. Я спокоен, но много думаю о своем выборе клуба. Думал, что останусь в «Наполи». Продление контракта? Я еще никого не слышал из клуба. Надеюсь сообщить вам в ближайшие дни или недели, — приводит слова футболиста Calciomercato.