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34 минуты назад

«Бойкотируйте все свои дела»: «Спартак» анонсировал важное заявление

News.ru

Пресс-служба футбольного клуба «Спартак» в своём Telegram-канале анонсировало важное заявление, которое будет сделано 14 июня в 11:00. Вероятно, заявление будет касаться вопроса участия красно-белых в Суперкубке России.

Бойкотируйте все свои дела! У нас важное заявление! 11:00 мск, — написала пресс-служба красно-белых.

В начале июня «Спартак» написал письмо в РФС и РПЛ. Красно-белые хотели провести встречу на нейтральном стадионе или в «Лужниках», пригласить на неё иностранных судей и перенести на неделю вперед. В итоге бюро Исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение провести матч в Санкт-Петербурге.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о проведении матча. Она предложила заранее отдать Суперкубок «Зениту».

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