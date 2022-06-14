Бывший вратарь «Рубина» Рыжиков стал тренером в «Ахмате»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков вошел в тренерский штаб «Ахмата». Об этом сообщил «БИЗНЕС Online».

Фото: сайт РПЛ сайт РПЛ

По информации источника, Рыжиков будет помощником главного тренера грозненского клуба Андрея Талалаева. В его штабе уже есть один тренер вратарей – Рамзан Цуцулаев.

По итогам сезона 2021/22 «Ахмат» занял седьмое место в РПЛ.

Для экс-вратаря это будет третьим опытом работы в качестве тренера. Ранее он приглашался на пост главного тренера в клуб блогера Евгения Савина «Красава», из которого он ушел в ходе предсезонной подготовки, спустя месяц, а затем возглавлял «Сокол», выступающий в чемпионате Татарстана.

41-летний Рыжиков в годы своей карьеры выступал за «Салют-Энергию», «Сатурн», «Анжи» и «Локомотив», а также «Томь», «Крылья Советов», «Тамбов» и «Рубин». В составе команды из Казани Сергей стал двукратным чемпионом России, обладателем кубка и дважды – суперкубка страны, а также бронзовым призером РПЛ.