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42 минуты назад

Бывший вратарь «Рубина» Рыжиков стал тренером в «Ахмате»

Спорт день за днем

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков вошел в тренерский штаб «Ахмата». Об этом сообщил «БИЗНЕС Online».

Бывший вратарь «Рубина» Рыжиков стал тренером в «Ахмате»
Фото: сайт РПЛсайт РПЛ

По информации источника, Рыжиков будет помощником главного тренера грозненского клуба Андрея Талалаева. В его штабе уже есть один тренер вратарей – Рамзан Цуцулаев.

По итогам сезона 2021/22 «Ахмат» занял седьмое место в РПЛ.

Для экс-вратаря это будет третьим опытом работы в качестве тренера. Ранее он приглашался на пост главного тренера в клуб блогера Евгения Савина «Красава», из которого он ушел в ходе предсезонной подготовки, спустя месяц, а затем возглавлял «Сокол», выступающий в чемпионате Татарстана.

41-летний Рыжиков в годы своей карьеры выступал за «Салют-Энергию», «Сатурн», «Анжи» и «Локомотив», а также «Томь», «Крылья Советов», «Тамбов» и «Рубин». В составе команды из Казани Сергей стал двукратным чемпионом России, обладателем кубка и дважды – суперкубка страны, а также бронзовым призером РПЛ.

Из «Рубина» Рыжиков вызывался в сборную на чемпионат мира-2014, который он полностью провел в запасе, а свой единственный матч за национальную команду Сергей отыграл 29 марта 2011 против Катара (1:1, товарищеский матч).

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