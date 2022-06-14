Германию поразил ничейный вирус

14 июня в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» в матче Лиги наций встретятся Германия и Италия. Ответная игра с Италией может стать переломным моментом для сборной Германии, которую поразил ничейный вирус. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Фото: Reuters Reuters

Германия - Италия: прогноз и ставки на Лигу наций 14 июня, коэффициенты букмекеров

14 июня в 4-м туре группового этапа Лиги наций сразятся Германия и Италия.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами немцев. Поставить на Германию можно с коэффициентом 1.75, это примерно 56% вероятности. Шансы Италии аналитики оценили коэффициентом 5.00 (20%), а на ничью можно сделать ставку за 4.00 (24%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.97, а на тотал меньше 2.5 – за 1.85.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.90. С коэффициентом 1.92 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – победа хозяев поля со счетом 1:0. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 7.00.

Германия - Италия: какие делать ставки на матч Лиги наций 14 июня

В текущем розыгрыше Лиги Наций Германия как стартовала ни шатко ни валко, так и продолжает играть. Команда Ханса-Дитера Флика набрала всего 3 очка за 3 сыгранных матча. По окончании всех трех игр немцы видели на табло один и тот же счет (1:1). Кажется, что Флику такой счет снится в кошмарах.

Сейчас Германия занимает предпоследнее место в таблице группы, отставая от лидера - Италии - на 2 очка. В первом туре немцы сыграли вничью с Италией (1:1), на гол Лоренцо Пеллегрини, ответил Йозуа Киммих. Во втором туре команде Ханса-Дитер Флика не удалось обыграть Англию на своем поле. На 50-й минуте Йонас Хофманн поразил ворота соперника, но финальный штурм англичан принес успех гостям: удалось заработать пенальти, который реализовал Харри Кейн. Третья ничья случилась с венграми. В самом начале игры команды обменялись голами: этот результат сохранился до финального свистка, несмотря на многочисленные замены.

Что касается Италии, то она идет на первой строчке, набрав 5 очков в 3 матчах. Итальянцы на одно очко опережают венгров и на два - сборную Германии. В стартовой встрече турнира Италия на своем поле сыграла вничью с Германией (1:1). Во втором туре итальянцы победили Венгрию (2:1). Голы Бареллы и Пеллегрини в конце первого тайма создали команде Роберто Манчини весомое преимущество, которое удалось удержать до конца игры. В третьем туре Италия сыграла нулевую ничью с Англией. Подопечные Манчини уверенно отбили все атаки маститого соперника.

Сборная Германии никак не может выиграть. Ханс-Дитер Флик тасует состав, но эксперименты с тактикой и игроками пока не привели к победам. Главная интрига матча - смогут ли немцы переломить ничейный тренд и наконец выиграть? А у сборной Италии, несмотря на их лидерство в группе, есть проблемы в атаке: без Чиро Иммобиле «Скуадра Адзурра» забивает мало и, в основном, усилиями полузащитников.

Сборной Германии пора побеждать. Ханс-Дитер Флик будет играть только на победу, иначе можно лишиться места в элитном дивизионе. БК Фонбет дает коэффициент 1.75 на то, что сборная Германии наконец-то выиграет.

Сборная Германии играет дома. Команда с первых минут постарается забрать мяч под контроль и играть в атаку. Выбор нападающих у Флика хороший, а у итальянцев нет сыгранности в обороне. Поставить на то, что счет откроют немцы, в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.50. Поставите 1000 рублей - получите 1500 рублей в случае успеха.