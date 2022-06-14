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50 минут назад

Ещенко решил покинуть «Спартак»

Елена Прошина

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что футболист Андрей Ещенко покидает клуб. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Ещенко решил покинуть «Спартак»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ещенко необходим новый вызов. Мы предложили ему работу в академии, но это его не устроило», — заявил Каттани.

Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 год. После завершения карьеры игрок вошел в тренерский штаб красно-белых. Как футболист он выступал в роли крайнего защитника и завоевал в составе «Спартака» золотые медали РПЛ в сезоне 2016/2017 года.

Всего за пять лет Ещенко сыграл за красно-белых в более чем 100 матчах. До этого он играл за московское «Динамо», «Анжи» и краснодарскую «Кубань».

Футбол,Андрей Ещенко,Динамо,Спартак,
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